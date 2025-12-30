気象台は、午後3時53分に、なだれ注意報を稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町などに発表（雪崩注意報） 30日15:53時点宗谷地方では、30日夜遅くから風雪に、30日夜遅くから31日昼前まで大雪に、31日未明から高波に、1日までなだれに、30日夜遅くまで電線等