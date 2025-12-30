¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥×¥í¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNFL¤Ï29Æü¤ËÂè17½µ¤¬½ªÎ»¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÊAFC¡Ë¤Ç¤Ï¥Æ¥­¥µ¥ó¥º¤¬¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¥º¤Ë20¡½16¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤Æ11¾¡5ÇÔ¤È¤·¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£ÅìÃÏ¶è¤Î¥Ú¥¤¥È¥ê¥ª¥Ã¥Ä¡¢À¾ÃÏ¶è¤Î¥Ö¥í¥ó¥³¥¹¤¬¤È¤â¤Ë13¾¡3ÇÔ¤È¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÊNFC¡Ë¤Ç¤Ï¥Ñ¥Ã¥«¡¼¥º¤¬¥ì¡¼¥Ù¥ó¥º¤Ë24¡½41¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â¾¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë¤è¤êPO¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿