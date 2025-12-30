実業家・堀江貴文氏（53）が29日に更新されたYouTubeチャンネル「NewsPicks/ニューズピックス」に出演。あの世界的な実業家と対談するも、まさかの批判が上がった件について言及した。今年1年を振り返る回。堀江氏は2月、同番組の企画で米IT大手マイクロソフト創業者であるビル・ゲイツ氏とのオンライン対談を行った。コンピューターの普及やAI、またワクチンや医療についてなど、さまざまな問題について意見をかわしていた。