「ＲＩＺＩＮ師走の超強者祭り」（３１日、さいたまスーパーアリーナ）東京・六本木ヒルズで３０日、公開計量が行われ、女子スーパーアトム級タイトルマッチ（ＭＭＡ５分３Ｒ、４９・０キロ）で激突する伊澤星花、ＲＥＮＡが登場した。各所で生々しい舌戦を繰り広げ、因縁が深まっていた。４８・８５キロでクリアした伊澤と、４９・０キロでクリアしたＲＥＮＡはフェイスオフで向き合い、笑みをたたえるＲＥＮＡと無表情の