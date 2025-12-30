マルクス・アウレリウスの記念柱で、汚れを落とす作業が進められている＝4月、イタリア首都ローマ/NurPhoto/NurPhoto/NurPhoto via Getty Images via CNN Newsourceローマ（CNN）イタリア首都ローマの中心部にそびえる1840年前に大理石で作られた「マルクス・アウレリウスの記念柱」。この円柱に刻まれた、戦場での首切りや髪をつかまれて連行される女性捕虜といった生々しい場面が230万ドル（約3億5800万円）を投じたレーザー修復