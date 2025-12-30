ひとり暮らしで猫を迎える前に知っておきたいこと 猫の平均寿命は、昔は5歳前後だったのに対し、今は15歳前後と長寿化が進んでいます。 これは、医療の進歩や飼育環境の向上など、猫を取り巻く環境が大きく変わってきたことの表れでもあります。 ひとり暮らしで猫を迎えるということは、その長い一生に主体的に寄り添っていくということ。 あなたが体調を崩しているときも、老後の猫の介護も、基本的には自分ひとりで向