‘25年12月30日午後5時30分から生放送される『第67回 輝く！日本レコード大賞』（TBS系）。4月に配信リリースされたシンガーソングライター・幾田りら（25）の楽曲『恋風』が優秀作品賞を受賞し、日本レコード大賞の候補となっている。さらに大晦日にはソロとして初めてNHK『紅白歌合戦』に出場する。『恋風』は4月から配信されていたABEMAの恋愛リアリティ番組『今日、好きになりました。ニュージーランド編』の主題歌のために幾