明日31日(水)大みそかからは列島に寒気が襲来。関東は1月6日(火)にかけて晴れる日が多いですが、朝晩を中心に厳しい寒さ。2日(金)の夜は平野部でも雪の降る可能性があり、最新情報を確認してください。新春寒波昼間も厳しい寒さに関東は、明日31日(水)大みそかから1月6日(火)にかけても晴れる日が多いでしょう。風が強まる日もあり、火の取り扱いにご注意ください。年明けにかけては強烈な寒気が流れ込み、新春寒波となりそうで