Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は３０日、今年６月にＪ１名古屋から期限付き移籍で加入したＤＦ宮大樹（２９）が、契約満了となると正式に発表した。来季は名古屋に復帰することも発表された。今季、リーグ戦９試合に出場した宮は、クラブを通じ「夏に加入してこれからだという時にケガをしてしまい、チームの力になりきれなかったのが、本当に悔しくて申し訳ない気持ちです。今後は違う道を進みますが、また会った際には温かい言