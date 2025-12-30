¸½ºß¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥¿¥ì¥ó¥È½¸ÃÄ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë2ÎóÌÜ¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂåÉ½´ÆÆÄ¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥È¥¥¥Ø¥ë¤â2026WÇÕ¤ØÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î1¤Ä¤¬¥È¥Ã¥×²¼¤À¡£¤³¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉMF¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£MF¥Õ¥£¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼MF¥³¡¼¥ë¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Â·¤¦¤¬¡¢º£¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÉ¾²Á¤ò¿­¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¢¥¹¥È¥ó¡¦