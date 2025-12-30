¥³¥Ê¡¼¡¦¥®¥ã¥é¥¬¡¼¤Ïº£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤òÎ¥¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£±Ñ¡ØTEAMTALK¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß25ºÐ¤Î¥®¥ã¥é¥¬¡¼¤Ï2024Ç¯²Æ¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤«¤é¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ø°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï50»î¹ç¤Ç4¥´¡¼¥ë6¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï25»î¹ç¤Ç3¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÀäÂÐÅª¤Ê¥¹¥¿¥á¥ó¤È¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë