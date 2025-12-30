¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥³¥í¥³¥í¥Á¥­¥Á¥­¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¤Î¥Ê¥À¥ë¡Ê41ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Î¥¯¥¤¥º¡ª¤è¤·¤â¤È¥­¥ó¥°¥À¥à2025¡×¡Ê´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë½Ð±é¡£µÈËÜ¶½¶È¤È´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾åÁØÉô¤Ë¡Ö¡Ø¡ÊÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¡ËºÂ²¦¡Ù¤Î¥®¥ã¥é¡¢°Â¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¡ª¡×¤ÈÄ¾ÁÊ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢MC¤Î¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¦»³Æâ·ò»Ê¤¬·Êµ¤¤Å¤±¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥®¥ã¥é¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê¤â¹â¤¯¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖµÈËÜ¡Ê¶½¶È¡Ë¤Î¾åÁØÉô¤âÍè¤Æ¤ë¤·¡¢¥«