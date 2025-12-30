½÷Í¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ê32ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖUR LIFESTYLE COLLEGE¡×¡ÊJ-WAVE¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Âç¤ß¤½¤«¤Ï¡ÖÃÙ¤ì¤ÆÇ¯±Û¤·¶¾Çþ¤ò¿©¤Ù¤Æ¡£¤À¤¤¤¿¤¤ËèÇ¯¿©¤ÙÂ»¤Í¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÂç¤ß¤½¤«¤Î²á¤´¤·Êý¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢µÈ²¬¤â¡ÖÂç¤ß¤½¤«¤Ï¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤ò¸«¤Æ¡¢²ÈÂ²¤«Í§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡Ø¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê³Ý¤±À¼¤ò¤·¤Æ¡¢ÃÙ¤ì¤ÆÇ¯±Û¤·¶¾Çþ¤ò¿©¤Ù¤Æ¡£¤À¤¤¤¿¤¤ËèÇ¯¿©¤ÙÂ»¤Í