NewJeansÃ¦Âà¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¤ò¤á¤°¤ë¡Ö°ãÌó¶â1000²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó100²¯±ß¡Ë¡×ÁûÆ°¤¬¡¢K-POP³¦¤ò±Û¤¨¤Æ´Ú¹ñ¤ÎË¡Áâ³¦¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÃíÌÜ¡ÛÊì¿Æ¤¬´ØÍ¿¡©NewJeans¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¤À¤±Ã¦Âà¤Î¥ï¥±½êÂ°»öÌ³½êADOR¤¬ÀìÂ°·ÀÌó¤Î²ò½ü¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ãÌóÈ³¤ª¤è¤ÓÂ»³²Çå½þÁÊ¾Ù¤òÍ½¹ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¤¬¼ÂºÝ¤Ë1000²¯¥¦¥©¥ó¤ËÃ£¤¹¤ë¶â³Û¤òÉéÃ´¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë·×»»Êý¼°¤Ï¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤ÎÉ¸½àÀìÂ°·ÀÌó½ñ¤Ë´ð¤Å