1万人を超えるIGアリーナでのホームゲームで悔しい敗戦 12月27・28日に、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン」のB1リーグ第17節が行われ、シーホース三河はアルバルク東京と対戦。IGアリーナで初開催のホームゲームは、27日は12901人、28日は13140人の入場者数を記録。大勢のファンが詰めかける中、GAME1は73-82で、GAME２も79-82で三河はA東