ËÌÄ«Á¯¡¦Ê¿¾í¤ÎÃÏ²¼Å´±Ø¤Î²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞµ¡´Ø»æ¡¢Ï«Æ¯¿·Ê¹¡á1·î¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡Û´Ú¹ñÅý°ì¾Ê¤Ï30Æü¡¢Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞµ¡´Ø»æ¤ÎÏ«Æ¯¿·Ê¹¤Ê¤ÉËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñÆâ¤Ç¤Î±ÜÍ÷À©¸Â¤ò²ò½ü¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤ÎÂÎÀ©ÀëÅÁ¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù²ü¤«¤éÀ©¸Â¤·¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢Æ±¾Ê¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤ÎÀ®½Ï¤·¤¿°Õ¼±¿å½à¤Ë´ð¤Å¤­¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¾ðÊó¤ò³«Êü¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤äÅ¢Åì±ËÅý°ìÁê¤ÎËÌÄ«Á¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ»