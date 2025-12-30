¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥¬¥é¥Ã¤È¡Ä¡ÖHey! Say! JUMP¡×¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤¬ÆÍÁ³ÈäÏª¤·¤¿?·ãÊÑ?¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ryosuke YamadaÌ¾µÁ¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ëCD¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBlue Noise¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¡ÖHigh High High¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬25Æü¤ËYouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤Ç¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤ë»³ÅÄ¤Î»Ñ¤¬¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖBlue Noise¡×¤ÏÍèÇ¯1·î14Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹