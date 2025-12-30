¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÂçÁÝ½ü¡¢¤½¤·¤ÆËºÇ¯²ñÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö20th Century(ÄÌ¾Î¡§¥È¥Ë¥»¥ó)¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°æ¥Î¸¶²÷É§¤¬Êó¹ð¤·¤¿?ÂçÁÝ½ü?¤ÎÍÍ»Ò¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖµÊÃãÆó½½À¤µªÂçÁÝ½ü¡£ÍèÇ¯¤Î½àÈ÷¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈËºÇ¯²ñ¡£¤¤¤¤Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤ÆÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢11·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿µÊÃãÅ¹¡ÖµÊÃã⼆⼗À¤µª¡×¤ÎÂçÁÝ½ü¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹