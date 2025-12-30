 ¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤ì¡¼¡ª»×¤ï¤ºÀ¼¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖHappy holidays!¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀ±Ìî¸»¡£¹õ¿§¤Î¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤ÆÀå¤ò½Ð¤·¤¿¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÉ½¾ð¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖGQ KOREA 1·î¹æ¡×(ÅÍ»³¥Þ¥¬¥¸¥ó)¤Î»£±Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÉáÃÊ