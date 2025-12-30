2025¥·¡¼¥º¥ó¤ÏJ£±»ÄÎ±¤ò²Ì¤¿¤»¤º¡£Íèµ¨¤ÏJ£²¤ÇÀï¤¦¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ç¡¢À¸¤¨È´¤­¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï12·î30Æü¤ËÀÐ°æµ×·Ñ¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÈ¯É½¡£¾ÅÆî¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤Ç¡¢2024Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¾º³Ê¡£À¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Î¾ïÏ¢¤Ç¡¢¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤ÇÃíÌÜ¤Î20ºÐFW¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¡Ö2026¥·¡¼¥º¥ó¤â¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤«¤é£¹Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½é¿´¤òËº¤ì¤º¡¢¤³