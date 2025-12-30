¡Ú¤³¤ì¤«¤é¤Î¸«ÄÌ¤·¡ÛÃæÅì¤Ê¤É¤ÎÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤Ë¤é¤ß¤Ä¤Ä¡¢£Î£Ù¸åÈ¾¤ÎÊÆ£Æ£Ï£Í£ÃµÄ»öÏ¿ÂÔ¤Á¤Ë Åìµþ¡¢¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤Ç°ÙÂØÁê¾ì¤ÏÈæ³ÓÅª²º¤ä¤«¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤ä±ß°Â¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¹ë¥É¥ë¤ä¥«¥Ê¥À¥É¥ë¤Ê¤É»ñ¸»¹ñÄÌ²ß·Ï¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥ê¥¹¥¯Áª¹¥¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î·Ù¹ðÈ¯¸À¤ä¥µ¥¦¥¸¤Î¥¤¥¨¥á¥ó¶õÇú¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¸¶Ìý¹â¤¬¹ë¥É¥ëÇã¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÌÌ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£