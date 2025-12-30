²ÏÆî¾ÊÍìÍÛ»Ô¤Ë¤¢¤ë±þÅ·Ìç°äÀ×ÇîÊª´ÛÁ°¤Î¹­¾ì¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¥í¥·¥¢¿Í½÷À­¡£¡Ê£±£²·î£³Æü»£±Æ¡¢ÍìÍÛ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ÍÌÀÅ¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ12·î30Æü¡ÛÃæ¹ñ¹ñ²ÈÅý·×¶É¤Ï30Æü¡¢2024Ç¯¤ÎÁ´¹ñÊ¸²½¡¦´ØÏ¢»º¶È¤ÎÁý²ÃÃÍ¡ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ³Û¡Ë¤Ï6Ãû2094²¯¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó22±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡Ë¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤ÏÁ°Ç¯Èæ0.02¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤Î4.6¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶È³¦ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢Ê¸²½¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤ÎÁý²ÃÃÍ¤Ï4Ãû3256²¯¸µ¤Ç¡¢Ê¸²½¡¦´ØÏ¢»º¶ÈÁý²ÃÃÍ¤Ë