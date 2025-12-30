6¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡ÖLucky Kilimanjaro¡×¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢·§ÌÚ¹¬´Ý¤ÈÂçÂí¿¿±û¤È¤Î´Ö¤ËÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÖLucky Kilimanjaro¡×¸ø¼°¤Ï¡ÖLucky Kilimanjaro¤è¤ê¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö12¡¿28¡ÊÆü¡Ë¡¢·§ÌÚ¹¬´Ý¡ÊVo¡¥¡Ë¤ÈÂçÂí¿¿±û¡ÊSynth¡¥¡Ë¤Î´Ö¤ËÂè°ì»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤³¤³¤Ë¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¤ª±¢¤µ¤Þ¤Ç¡¢Êì»Ò¤È¤â¤Ë·ò¤ä¤«¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·§ÌÚÂçÂí¤È¤â¤É¤â¿·¤·¤¤²ÈÂ²