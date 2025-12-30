八十二銀行は小動き。同行は来月から新体制に移行する。２５日、２０２３年に完全子会社化した長野銀行との合併について、関係当局から認可を取得したと発表した。２０２６年１月１日付で「八十二長野銀行」に商号変更する。 出所：MINKABU PRESS