来季J1昇格のジェフユナイテッド千葉は30日、ベガルタ仙台のDF石尾陸登(24)を獲得したことを発表した。愛知県出身の石尾は南姫FCジャーボア、JFAアカデミー福島U-15、U-18を経て、仙台大に進学。卒業後は2024シーズンから仙台でプレーしていた。千葉の公式サイトを通じ、石尾は「歴史あるこのクラブでプレーできることがとても嬉しいです。ジェフユナイテッド市原・千葉の勝利に貢献できるように全力を尽くして頑張ります!よ