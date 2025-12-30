¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ï30Æü¡¢DFÎ©ÅÄÍª¸ç(27)¡¢MFÌÚÂ¼ÂÀºÈ(27)¤È¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤«¤éFW²ÏÌî¹§ÂÁ(22)¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£»³¸ý½Ð¿È¤Î²ÏÌî¤Ï»³¸ý¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥¤ËU-12¤«¤é½êÂ°¡£2¼ïÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿2020Ç¯¤Ë¤Ï16ºÐ11¤«·î17Æü¤Ç½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢J2ºÇÇ¯¾¯¥´¡¼¥ëµ­Ï¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£Æ±Ç¯²Æ¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤È¥×¥í·ÀÌó¤òÄù·ë¤â¡¢¿ôÅÙ¤ÎÂç²ø²æ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢25¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏJ3¹ß³Ê¤Î¶ì¶­¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£»³¸ý¤Î¸ø