湘南ベルマーレは30日、MF石井久継(20)との2026シーズンの契約を更新したことを発表した。U-20日本代表として2月のAFC U20アジアカップや9月からのU-20ワールドカップにも出場した石井。J1リーグは13試合1得点を記録していた。クラブ公式サイトを通じ、石井は「アカデミーから9年目になりますが、初心を忘れず、このクラブで戦い続ける決断をしました」と思いを伝える。「2026シーズンも湘南ベルマーレでプレーすることにな