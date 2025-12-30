サンフレッチェ広島は30日、3選手との明治安田J1百年構想リーグの契約を更新したことを発表した。クラブ公式サイトによると、更新した3選手はMF中島洋太朗(19)、DF中野 就斗(25)、MF茶島雄介(34)。中島は今シーズンのルヴァンカップでニューヒーロー賞を受賞。怪我で離脱した期間もあったが、J1リーグ16試合、ルヴァン杯4試合1得点、天皇杯3試合1得点を記録していた。中野はJ1リーグ37試合1得点を記録。茶島はJ1リーグ1試合