FC東京は30日、所属選手との契約についてリリースを発表した。DF長友佑都(39)、MF東慶悟(35)と契約を更新した。FW熊田直紀(21)はいわきFCへの、MF梶浦勇輝(21)もFC今治への育成型期限付き移籍の期間を延長した。期間はいずれも2026年6月30日まで。また、MF安田虎士朗(22)は25シーズンにレンタルされていたテゲバジャーロ宮崎からヴァンフォーレ甲府に、DF永野修都(19)はガイナーレ鳥取から藤枝MYFCに、それぞれクラブを変え