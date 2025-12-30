ポートランド・トレイルブレイザーズ vs ダラス・マーベリックス日付：2025年12月30日（火）開催地：モダ・センター（Portland）最終スコア：ポートランド・トレイルブレイザーズ 125 - 122 ダラス・マーベリックス NBAのポートランド・トレイルブレイザーズ対ダラス・マーベリックスがモダ・センター（Portland）で行われた。 第1クォータ&#12540