【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEが『第67回輝く！日本レコード大賞』優秀作品賞受賞曲「ダーリン」の最新ライブ映像を公開した。 ■5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』の東京ドーム公演からの映像が異例のスピードで解禁 今晩12月30日、三連覇のかかる『第67回 輝く！日本レコード大賞』に出演、12月31日には『第75回NH