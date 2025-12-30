30日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数721、値下がり銘柄数700と、売り買いが拮抗した。 個別では大黒屋ホールディングスがストップ高。インターライフホールディングス、日本電技、第一建設工業、佐藤渡辺、ナカノフドー建設など82銘柄は年初来高値を更新。岡本硝子、大谷工業、アバールデータ、かわでん、誠建設工業は値上がり率上位に買われた。 一方、津田