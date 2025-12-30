30日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 86470 -11.1 43100 ２. 純銀信託 25558 -36.1 36550 ３. 純金信託 2270351.1 20805 ４. 日経Ｄインバ 14465 -15.25842