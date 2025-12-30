30日の日経平均株価は前日比187.44円（-0.37％）安の5万339.48円と続落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は353、値下がりは1195、変わらずは51と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は68.19円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が38.77円、リクルート が15.74円、フジクラ が12.2円、コナミＧ が10.7円と並んだ。 プラス寄与度トップはファ