30日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比4.3％減の2695億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同5.7％減の1459億円だった。 個別ではグローバルＸ自動運転＆ＥＶ 、ＮＺＡＭＴＯＰＩＸ 、上場インデックスファンド新興国債券 、ＳＭＤＡＭＡｃｔｉｖｅＥＴＦ日本高配 、ＭＡＸＩＳＪリ&