今年も残り1日。栃木県にある安住神社では、年末恒例の巨大な鏡餅が奉納されました。フォークリフトで運んでいるのは、五穀豊穣に感謝し、毎年12月30日に神前に奉納される巨大な鏡餅です。水を含んだ重さは700キロを超えるため、下の2段は神主自らがフォークリフトを操作して運び、一番上の段は巫女たちが担いで運びます。もち米8俵を使ってつきあげられた3段重ねの鏡餅は、高さおよそ90センチに達し、みかんの代わりに晩白柚がの