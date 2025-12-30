プロ野球・ヤクルトから来季戦力外となった北村拓己選手が30日、自身のSNSで現役引退を発表しました。北村選手は所属した巨人とヤクルトのユニホームを並べた写真とともに、「引退します」と自らのInstagramに投稿。「オイシックスさんからありがたいことにオファーを頂き、現役を続けるという選択肢もありました」と語った北村選手。しかし「何度も自分と向き合った結果、小さな頃から憧れだったプロ野球で終わりたいという気持ち