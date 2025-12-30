しまむらはグループ各店舗にて、1月1日より順次「初売り」を開催する。【画像】しまむら「初売り」運だめし企画ファッションセンターしまむらは1日より、レディース・メンズ・キッズのアウターから肌着、靴下など、豊富な種類の福袋を用意。そのほか、キャラクター商品や最旬トレンド商品も取り揃える。店舗で税込5000円以上購入し、同店のアプリ会員証を提示すると、運だめしカードが1枚プレゼントされる。抽選で最大10万円分