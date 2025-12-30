犂橋水鎮で漢服を体験するエクアドルとベトナムの留学生。（１２月１２日撮影、銅陵＝新華社配信／邢琛）【新華社合肥12月30日】中国の文化・観光市場が「見学ツアー」から「体験ツアー」へと変容するにつれ、単に名所を訪れるだけでは満足せず、積極的に文化を体験しようとする外国人観光客が増えている。漢民族の伝統衣装「漢服」を着てメイクとスタイリングを施し、古い街並みを背景に本格的な写真撮影をする「漢