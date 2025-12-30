強制性交罪で懲役4年の実刑判決を受け、服役していた新井浩文（46）が28日に俳優復帰。29日には自身のX（旧ツイッター）を更新し、舞台の詳細を明かした。東京・下北沢のザ・スズナリで上演された劇作家・赤堀雅秋の一人舞台「日本対俺2」に日替わりゲストとして出演した新井。Xでは「日本対俺2、赤堀さんと人生初の即興芝居。何を演ったかというと、8割ムショの話しです。いや、9割か」と明かしていた。新井は18年に派遣