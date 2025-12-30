ユヴェントスが、レアル・マドリードに所属するU−21スペイン代表FWゴンサロ・ガルシアの獲得に関心を示しているようだ。29日、イタリアメディア『ジャンルカ・ディ・マルツィオ』が報じた。現在21歳のゴンサロは10歳でレアル・マドリードの下部組織に加入し、2023年11月にトップチームデビューを飾った。今夏に開催されたFIFAクラブワールドカップ2025ではシャビ・アロンソ新監督の抜擢に応えて4ゴール1アシストを記録。大会