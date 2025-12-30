ジェフユナイテッド千葉は30日、ベガルタ仙台からDF石尾陸登が完全移籍で加入することを発表した。現在24歳の石尾はJFAアカデミー福島、仙台大学を経て、2024シーズンから仙台に加入した。守備力に加えてボールの持ち運びにも定評があり、1年目から出場機会を得ると、2025シーズンはJ2リーグで30試合2得点を記録した。17年ぶりJ1復帰を果たした千葉に加入する石尾は、クラブ公式サイトを通じてコメント。「歴史あるこのクラ