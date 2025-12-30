調査に参加した企業の過半数が、女性のキャリアアップを重視すると回答した一方、5社に1社は重視していないと回答した/Thomas Barwick/Digital Vision/Getty Images（CNN）米国の大企業はこの10年、社内のあらゆる階層で管理職や経営幹部の女性の数を増やすという点では、ゆっくりではあるが前進を続けてきた。しかし、今年報告された企業の優先事項の変化や、従業員の体験談を合わせると、控えめながらも着実な成果が危うくなって