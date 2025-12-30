「ON YOUR ARTIST &TEAM編 字幕版」 2022年12月のデビューから3年が経過した&TEAM(エンティーム)。2025年は初のアジアツアーを成功させ、念願だった「紅白歌合戦」への初出場を決めるなど、グループにとって大きな飛躍を遂げた1年となった。10月には待望の韓国デビューも実現した。10月28日に韓国でリリースされたKR 1st Mini Album「Back to Life」は、日韓累計でＷミリオンという驚異的な記録を叩き出した。その勢