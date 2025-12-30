2025年も残すところあとわずか。年越しが近づいてきました。2026年1月1日の朝は、太平洋側で「初日の出」を見られる所が多くなりそうです。ただ、例年通り北風がとても冷たいので、防寒対策は万全にして楽しんでください。元旦の天気は?2026年1月1日の日の出時刻の天気は、日本付近は冬型の気圧配置となるため、冬の天気分布になりそうです。北海道の東部や関東から九州南部にかけての太平洋側は「よく見える」ところが多いでしょ