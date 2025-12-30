ＮＨＫＥテレの教育番組「おかあさんといっしょ」で１９９９年から４年間にわたって９代目「うたのおにいさん」を務めた歌手の杉田あきひろが３０日、退院を報告した。インスタグラムで「ご報告です。杉田あきひろは鬱血性心不全と発症した心筋梗塞の治療の為に神戸市内の病院に入院していましたが、昨日１２月２９日に無事退院する運びとなりました」と伝えた。「退院したものの完治した訳ではなく、当分は通院しながらゆ