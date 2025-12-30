日本ハムのチーフ・ベースボール・オフィサーを務める栗山英樹氏（64）が29日放送のテレビ朝日特番「タモリステーション」（後7・00）に出演。ドジャース・大谷翔平投手（31）の来季に言及した。この日の特番は、ワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースの日本人トリオである大谷、山本由伸、佐々木朗希を特集。スタジオには栗山氏、元大リーガーの田口壮氏、斎藤隆氏らを迎え、今シーズンを振り返った。司会のタモリから