ÂçÎ¤Åí»Ò¤äµÈËÜ¤³¤³¤Í¤Ê¤É¡¢½÷»Ò¥×¥í¤Î·ëº§Êó¹ð¤Ë¡¢¡Ö¥é¥Ö¥´¥ë¥Õ¡×¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¼¥í¥È¥ë¥¯¥Ñ¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢¥´¥ë¥Õ³¦¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Êó¤¸¤é¤»¤¿2025Ç¯¡£Ãæ¤Ç¤âÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼»²ÀïÁÈ¤Î³èÌö¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£¤À¤¬¡¢¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤âÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢»¨»ï¡ØALBA¡Ù¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¡Öº£Ç¯µ­²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥´¥ë¥Õ¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£2°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï