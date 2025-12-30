Mrs. GREEN APPLEの楽曲「ダーリン」のライブ映像が30日、公式YouTubeチャンネルで公開された。【動画】Mrs. GREEN APPLE「ダーリン」、ドーム公演のライブ映像が解禁映像は、今年10月から12月にかけて開催し55万人を動員した自身最大規模の5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 "BABEL no TOH"』のもの。同曲は『第67回 輝く！日本レコード大賞』で「優秀作品賞」を受賞した。