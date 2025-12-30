共産党で委員長や議長を務めた不破哲三さんが、亡くなりました。95歳でした。【画像】「共産党のプリンス」不破哲三さん死去党関係者が明らかにしました不破氏は、1969年に衆議院議員に初当選し、翌年40歳で、書記局長に就任「共産党のプリンス」として活躍しました。1982年に委員長に就任し、18年に渡って共産党のトップとして党を運営しました。特に1998年の参議院選挙では、比例代表で過去最多の1000万票を超える票を得て